Musikdirektor Ben Glassberg verlässt die Volksoper

Der Sessel des Musikdirektors der Wiener Volksoper ist erneut unbesetzt: Nachdem mit Ende 2023 Omer Meir Wellber den Posten vorzeitig verlassen hatte, verkündete das Haus am Gürtel am Dienstag die einvernehmliche Trennung von Nachfolger Ben Glassberg. Man habe sich entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Entsprechend werden auch die anstehenden Dirigate des gebürtigen Briten wie die geplante „Zauberflöten“-Premiere am 14. September anderweitig besetzt.