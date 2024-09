Wie an unseren Landesgrenzen kontrolliert wird

„Zu Österreich finden die Kontrollen nach wie vor nur temporär statt“, sagt Jan-Uwe Polte von der Bundespolizei. Seine Kollegen stehen vor allem auf der Autobahn am Walserberg. Die Übergänge am Dürrnberg, in Grödig und am Kleinen Walserberg sind meist verwaist. „Das heißt nicht, dass wir hier nicht kontrollieren“, so Polte. Die Deutschen setzen verstärkt auf Schleierfahndung und Kontrollen im Landesinneren. Die stärksten Kontrollen gibt es auf der Schiene. Beim Übertritt mit der Bahn wird beinahe jeder gecheckt.