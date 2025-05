Grünau machte großen Schritt zu ÖFB-Cup-Ticket

Das Freitagsderby zwischen Grünau und St. Johann gewannen die Walser mit 1:0 und machten so einen großen Schritt in Richtung ÖFB-Cup-Ticket. „Es sieht gut aus, aber noch haben wir es nicht fix“, will sich Grünau-Trainer Christoph Knaus trotz acht Punkten Vorsprung bei nur noch drei verbleibenden Spielen nicht zu früh freuen.