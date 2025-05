„Zum Sieg wurde noch keiner gestreichelt“

Die Ausgangslage vor der englischen Woche war klar: Lässt Seekirchen im nächsten Derby auch gegen Eugendorf Federn, kann Grödig vorm direkten Duell gegen Bramberg entscheidend näher rücken. Doch: Die Wallerseer fanden in die Spur zurück. Trainer Mario Lapkalo erklärte es als Philosoph: „Im Fußball ist noch keiner zum Sieg gestreichelt worden. Es gehört eben auch ein bisschen Arbeit dazu.“ Sein Team nahm trotz des Ausfalls von Büchele – Saisonende nach Bänderrissen im Knöchel – das Heft in Eugendorf in die Hand, erzwang den 3:0-Sieg. Damit ist Grödig zum Siegen verdammt, möchte man die theoretische Restchance im Titelrennen noch wahren.