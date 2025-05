Illegale Zweitwohnsitze bleiben ungestraft

Der Grund ist skurril: „Dies ist dem Umstand zurückzuführen, dass der Grundverkehrsbeauftragte nicht in das Verwaltungsstrafenprogramm eingebunden ist“, heißt es in der Beantwortung der Landtagsanfrage durch Landesrat Martin Zauner (FPÖ). „Dass es keine rechtskräftige Bestrafung gibt, bedeutet nicht, dass es keine Fälle gegeben hätte, sondern dass es an der Vollziehung des Gesetzes hapert“, erklärt Klubobfrau Natalie Hangöbl von der KPÖ Plus. „Wenn es hier an etwas so Grundlegendem wie dem Zugriff auf eine Software scheitert, stellt sich die Frage: Will man das Gesetz politisch überhaupt vollziehen?“, fragt sich Hangöbl.