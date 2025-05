Erzabt verteilte in „Langer Nacht der Kirchen“ Eis

Sehr zufrieden zeigt sich Projektleiter Dominik Elmer: „Hoffnung macht sich breit. All die Mitwirkenden strahlen eine unglaubliche Freude aus. Es ist eine Lebendigkeit in der Stadt spürbar – in den Kirchen und zwischen den Kirchen. Die Menschen kommen über Gott und die Welt ins Gespräch. Es macht uns richtig Freude, dass all das, was wir erarbeitet haben, jetzt so fein ineinander geht. Wir sind dankbar und zufrieden.“