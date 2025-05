Wenn Akkus im Haus zur Brandfalle werden

In der Nacht auf Freitag rückten die Floriani zu einem Kellerbrand in der Halleiner Altstadt aus. Dort wurden 20 Menschen evakuiert, drei davon mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Brandursache dürfte ein E-Scooter sein. Schon am vergangenen Wochenende hatte ein Elektrofahrrad in Niederalm ein Feuer entfacht, die „Krone“ berichtete.