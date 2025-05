Schellhorn hauchdünn zum pinken Landeschef gewählt

Nach 2023-Desaster soll Rückkehr folgen

Die Neos wieder in die Landesregierung führen, das ist Schellhorns erklärtes Ziel als Landessprecher. Strukturen müssten dafür neu aufgebaut werden. „Ich will nur mithelfen, nicht als Spitzenkandidat in die Wahl gehen. Zusammenraufen und gemeinsam marschieren – ich will euch helfen, die Strukturen so zu ändern, dass wir wieder Erfolg haben.“