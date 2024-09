Sie stecken ihre eigenen Karrieren zurück und halten im Hintergrund die Familie zusammen, hinzu kommt eine verstaubte Vorstellung von der Rolle der Polit-Partnerin in Österreich. Immer schön im Hintergrund bleiben und ja nicht den Eindruck erwecken, dass man sich mit dem Ehepartner in politischen Fragen austauscht – selbstbewusste Ehefrauen an der Seite der Spitzenkandidaten, das goutiert das Wählervolk (noch) nicht. Kurz gesagt: Die besseren Hälften der Spitzenkandidaten erledigen einen ziemlich undankbaren Job.