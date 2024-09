Nach Flut bedroht nun Jagd geschützte Rebhühner

Nächste Bedrohung: Kürzlich hat die Jagdsaison begonnen

Die nächste Dezimierung ist bereits angelaufen: Seit 21. September dürfen die Tiere in Niederösterreich nun gejagt werden. Und im Gegensatz zu anderen Arten gibt es keine fixen Abschusspläne. Da Rebhühner oft in denselben Regionen leben wie Fasane, fallen sie der Flinte auch „indirekt“ zum Opfer. Erschwerend für die Tiere kommt hinzu, dass sie meist in (familiären) Gruppen unterwegs sind: Ein Schuss ist somit meist nicht nur für ein einziges Tier tödlich.

Infos und Schutzkampagne: www.bundesjagdgesetz.at