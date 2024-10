Der neue Bosch CX-Motor im „Radkrone“-Check!

Darauf haben viele E-Biker gewartet: Die neueste Version des Bosch Performance Line CX E-Bike Antriebs wurde komplett neu entwickelt: „Kleiner, leichter, hübscher! Wir haben auch die Mechanik, Elektronik, Sensorik und das Ansprechverhalten verbessert“, so Bosch E-Bike Systems-CEO Claus Fleischer bei der Vorstellung des neuen E-Bike-Mittelmotors am Firmensitz in Reutlingen (D).