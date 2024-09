Große Razzia: Hunderte NS-Relikte beschlagnahmt

In Zusammenarbeit mit den neun Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), der Justiz und mit Unterstützung von EUROPOL wurden am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Razzien in neun Bundesländern durchgeführt. Dabei gab es insgesamt 18 Hausdurchsuchungen bei 20 verdächtigen Personen – darunter eine Frau.