Schallenberg warnt vor „Weltuntergangspropheten“

Wen der Minister in New York trifft

Am Donnerstag standen für Schallenberg in New York Treffen mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen an, etwa aus Ägypten, Katar und dem Oman. Zudem eröffnete der Minister die neuen Räumlichkeiten der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Am Freitag sind weitere Treffen geplant, die Rückkehr nach Wien ist für Samstagfrüh vorgesehen.