Erdogan vergleicht Netanyahu vor UNO mit Hitler

„Mehr als entsetzlich“

In Bezug auf Hitler reagierte das Außenministerium in Wien prompt und empört. „Vergleiche mit dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte sind mehr als entsetzlich. Wir lehnen eine derartige Polemik, wie sie der türkische Präsident betreibt, ab. In einer solch alarmierenden Phase Öl ins Feuer zu gießen, ist völlig unverantwortlich. Jeder sollte sich um Deeskalation bemühen, in Worten und Taten“, teilte das Ministerium am Dienstagabend auf der Plattform X mit.



