Ex-Schwiegersohn tötet Schweizerin brutal mit Axt

Eine Nachbarin in dem Küstenort Colònia de Sant Jordi habe am Mittwochabend Schreie gehört und die Polizei alarmiert, berichteten mehrere Regionalzeitungen. Als die Beamtinnen und Beamten im betroffenen Landhaus eintrafen, entdeckten sie den Leichnam der 74-jährigen Schweizerin in einer Blutlache. Ihr ehemaliger Schwiegersohn befand sich als einzige weitere Person im Haus und wurde deshalb umgehend festgenommen.