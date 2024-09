Solingen: Verdächtiger kaufte Messer kurz vor Tat

Mann lebte in Flüchtlingsunterkunft

Der tatverdächtige 26-jährige Syrer lebte zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein Gebiet in der Nähe wird noch durchsucht. Issa Al H. sitzt unterdessen wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft. Wie berichtet, soll er am Abend des 23. August auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt haben. Der IS reklamierte die Tat für sich.