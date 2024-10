Alter Meister bei Bildrestaurierung entdeckt

Bei jeder Restaurierung an einem Ölbild wird ein Firnis aufgetragen, eine Art Schutzschicht. Diese wurde nun Schicht für Schicht mit eigenen Chemikalien und unter Zuhilfenahme von UV-Licht abgetragen, um so viel wie möglich vom Originalbild wieder freizulegen. Dabei entdeckte das Ehepaar auch unprofessionelle, frühere Übermalungen – Gesichter, die geschwollen aussehen, Hände, die anatomisch nicht dazupassen ... „Nicht immer waren hier Profis am Werk“, so Alija Dabrowska. Dies alles sowie schwere Schäden, die das Bild nach dem Kirchenbrand im Jahr 1907 erlitten hatte, galt es nun, auszubessern. Alle Korrekturen passieren mit genauester Dokumentation sowie unter laufender Kontrolle und Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.