Reporter im Krieg: „Ich habe das Blut gerochen“

So frei wie in der Ukraine ist man bei der Berichterstattung aus dem Nahen Osten nicht, so Tim Cupal, bis vor Kurzem Israel-Korrespondent des ORF: „Wir kommen nicht nach Gaza rein. Wir haben hundertmal angefragt. Als kleiner Sender ist es da oft schwer, Nachrichten zu überprüfen, denn es gibt viel Propaganda von beiden Seiten. Daher ist uns immer wichtig dazuzusagen, welche Infos noch nicht bestätigt werden konnten.“ Er sei nach dem Überfall der Hamas sofort in die Region geflogen und sei sehr nahe am Geschehen gewesen: „Es gab Gefechtslärm und Explosionen. Ich habe das Blut gerochen. Das waren intensive Eindrücke.“