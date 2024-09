Das haben die Parteien mit dem ORF künftig vor

Der ORF habe eine „wichtige demokratiepolitische Funktion, weil er zur Unabhängigkeit verpflichtet ist“, will Mediensprecherin Muna Duzdar in jedem Fall an ihm festhalten. Aber: „Wir sind gegen die Haushaltsabgabe in ihrer jetzigen Form, da sie keine Rücksicht auf die Höhe der Einkommen nimmt. Wir wollen ein gerechteres, sozial gestaffeltes Finanzierungssystem.“ Ebenso strebt die SPÖ eine umfassende Gremien-Reform an, die der Regierung weniger Einfluss zubilligt: „Auch die Wahl des Generaldirektors muss künftig demokratischer ablaufen: Es muss Schluss damit sein, dass die ÖVP allein im Hinterzimmer den ORF-Generaldirektor bestimmt“, stellt Duzdar klar.