Zu spät berichtet? ORF muss sich rechtfertigen

Kachelmann löste Welle der Empörung aus

Der bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann bezeichnete den ORF-Wetterbericht noch am selben Tag als „verbrecherisch“. „Die tun so, als ob 300 mm Regen nur eine kleine Inkonvenienz sei, kein Wort von den Auswirkungen und ein kleiner Schmäh dazu, ist ja bald vorbei.“ Kleinere Sondersendungen gibt es seit Samstag im ORF. Am Wochenende ergänzte Kachelmann: „In zivilisierten Ländern, in denen nicht allen alles einerlei wäre, was Daseinsvorsorge betrifft, hätte das etwa seit letzten Mittwoch stattgefunden.“