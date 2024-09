Erbe wird öfters an wohltätige Projekte gespendet

Der Verein „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute Testament“ hat gemeinsam mit der Österreichischen Notariatskammer eine große Umfrage zum Themenkomplex „Testamente und Erbschaften“ in Auftrag gegeben, im Zuge derer 2000 Menschen im Alter über 40 Jahren befragt wurden. Am Mittwoch wurden in Lustenau die Ergebnisse für Vorarlberg im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Zum einen zeigt die Studie, dass es nach wie vor großen Nachholbedarf in Sachen Testament gibt: Österreichweit haben nur knapp über 30 Prozent der über 40-Jährigen mit einem Testament vorgesorgt, im Ländle sind es 28 Prozent.