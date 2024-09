„Monster“: Die wahre Geschichte hinter Netflix-Hit

Es war einer der schockierendsten und spektakulärsten Mordfälle in den USA, die mediale Aufmerksamkeit war gigantisch: Erik und Lyle Menendez, damals 18 und 21 Jahre alt, griffen am 20. August 1989 zu Kaliber-12-Schrotflinten und erschossen ihre Eltern José und Kitty in ihrer Luxusvilla in Beverly Hills.