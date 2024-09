Kate fühlt sich stark genug für Weihnachtskonzert

Eindrucksvolle Klaviereinlage

Kate sorgte erstmals 2021 für Aufsehen, als sie das Weihnachtskonzert ins Leben rief. In jenem Jahr überraschte sie die Zuschauer mit einem eindrucksvollen Klavierauftritt, als sie Tom Walker bei seinem Song „For Those Who Can‘t Be Here“ begleitete – eine musikalische Seite, die sie später auch beim Eurovision Song Contest 2023 unter Beweis stellte.