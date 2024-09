Wohl hochrangiger Hisbollah-Kommandant getötet

„Große Zahl“ an Hisbollah-Mitgliedern getötet

Alleine am Montag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben mehr als 1600 Ziele angegriffen, um militärische Ziele der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz zu zerstören. Dabei sei eine „große Zahl“ an Hisbollah-Mitgliedern getötet worden, erklärte die Armee. Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden bei den israelischen Angriffen am Montag mindestens 492 Menschen getötet. Am Dienstag sprach Gesundheitsminister Firass Abiad von nunmehr 558 Toten. Darunter seien 50 Kinder und 94 Frauen. 1.835 Menschen seien verletzt worden.