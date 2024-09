Neues Gesetz bringt Gemeinden mehr Flexibilität

In Sachen Kinderbetreuung bieten Wien und das Burgenland schon jetzt die umfangreichsten Angebote an. Mit 1. Oktober tritt die Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes in Kraft, die den beitragsfreien Ganzjahreskindergarten ermöglichen wird. Seine Einführung ist die politische Antwort auf die veränderten Anforderungen in unserer Gesellschaft. Denn die meisten Mütter und Väter sind beruflich mehr eingespannt als früher, vor allem jene, die Vollzeit arbeiten. Deshalb brauche es ausgedehnte Betreuungszeiten, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler.