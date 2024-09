Volkstheater zu Schock-Video: „Wir zeigen Haltung“

Volkstheater wollte „was wäre wenn“ aufzeigen

Die Kulturstätte habe beabsichtigt, Haltung zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu tragen. „Nur so können wir Menschen vor der Wahl dazu bringen, nochmal darüber nachzudenken, wo sie am Sonntag ihr Kreuz machen“, ist Voges überzeugt. „Ich glaube, mit dieser Aktion, die ja als eine Art Intervention zu verstehen ist, haben wir besonders schmerzvoll gezeigt, was das ,was wäre wenn‘ bedeuten würde.“