Leonardo DiCaprio distanziert sich von P. Diddy

U-Haft verhängt

Der US-Rapper P. Diddy wird von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht in New York als so gefährlich eingeschätzt, dass bereits zweimal ein Antrag seiner Anwälte auf Freilassung auf Kaution abgelehnt wurde. Der Musiker sitzt bis zum Beginn seiner Verhandlung im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in U-Haft.