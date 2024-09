OÖ: Aufträge des Landes an die künftige Regierung

Wir stehen unmittelbar vor entscheidenden Jahren für unseren Standort. Unser erstes Ziel muss sein, bei all den Unsicherheiten in der Welt die Lebensqualität und unsere Wirtschaftskraft aufrechtzuerhalten. Als Oberösterreicher haben wir konkrete Erwartungen und Anliegen an die nächste Bundesregierung, um uns nach vorne zu entwickeln und noch besser zu werden. Wer wenn nicht wir in Oberösterreich hat die Kraft, unser Land nach vorne zu ziehen

Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP