Fiona Erdmann erwartet ihr drittes Wunderbaby

Seit 2018 in Dubai

Seit ihrem Umzug nach Dubai im Jahr 2018 hat Fiona, die inzwischen als erfolgreiche Schauspielerin, Influencerin und Unternehmerin tätig ist, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Gemeinsam mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kindern hat sie sich in der Wüstenmetropole ein neues Zuhause geschaffen. Ihr Instagram-Account, dem inzwischen über 400.000 Menschen folgen, ermöglicht ihren Fans, an ihrem Leben teilzuhaben – und jetzt auch an diesem wunderbaren Neuanfang.