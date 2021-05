Model Fiona Erdmann hat ihr Baby verloren

„Haben uns so unendlich auf dich gefreut“

An ihr Baby schreibt sie: „Mein kleiner Engel in meinem Bäuchlein. Wir haben uns so unendlich auf dich gefreut. Du warst noch nicht einmal auf der Welt und wir haben dich schon von ganzem Herzen geliebt. Du hattest dich so wundervoll entwickelt und jedes Mal, wenn wir dich Purzelbäume haben schlagen sehen, hat unser Herz mitgetanzt. Wir hatten fast Halbzeit mit dir und haben schon einen Namen für dich gehabt.“