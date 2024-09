Weißer Rauch: Schmid übernimmt in Hartberg

Es wurde gepokert in Hartberg – über einen doch längeren Zeitraum. Eine Trainerentscheidung soll auch gut überlegt sein. Zumal man aufseiten der Hartberger in der Vergangenheit doch auch das ein oder andere Mal in dieser Causa „auf die Nase gefallen“ ist. Mit der Entscheidung pro Manfred Schmid konnten die Verantwortlichen des TSV nun aber die wohl wichtigste Entscheidung in der laufenden (noch sieglosen) Saison endlich fällen.