Schopp-Nachfolge: Schmid soll Hartberger anführen

Schmid, dessen Abschied im Dezember 2022 von der Austria bei sportlich respektablen Ergebnissen vielen (vor allem Fans) sauer aufstieß, soll von Anfang an der Favorit auf die Schopp-Nachfolge in Hartberg gewesen sein. Der 53-jährige Wiener, der trotz seines Rauswurfs bei den Violetten in der Saison 2022-2023 zum „Krone-Trainer des Jahres“ gewählt worden war, reifte an der Seite von Peter Stöger bei Dortmund, dem 1. FC Köln oder in Österreich beim Titel mit der Austria 2013 selbst immer mehr zur Trainer-Nummer. Als „Chef“ coachte Schmid zuletzt den WAC, wo er in 46 Spielen einen Punkteschnitt von 1,48 Zählern aufweisen konnte.