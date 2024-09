„Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Corona-Impfung“

„Wir sehen jetzt wieder mehr Corona-Fälle als vor einem oder zwei Monaten“, sagt Bernd Lamprecht, Lungenprimar am Linzer Kepler Uniklinikum. Die gute Nachricht: Die Krankheitsverläufe seien, wie auch schon im Vorjahr, milder. „Das hat sich durch die gute Immunität in der Bevölkerung verbessert“, so der Mediziner.