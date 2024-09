Jubilar machte für Zell zum Start den Deckel drauf

Start, Einstand, Jubiläum – all das glückte den Zeller Eisbären am Samstagabend. Die Pinzgauer feierten im ersten Saisonspiel in der Alps Hockey League einen 3:1-Sieg gegen die Unterland Cavaliers. Es war zugleich das erste Pflichtspiel auf der Zeller Trainerbank für Coach Marcel Rodman. Für die ersten beiden Tore zeichneten zwei Debütanten verantwortlich. Neuzugang Matt McLeod brachte sein Team in Führung, Lorenz Lindner (Leihgabe der Black Wings Linz) baute diese aus.