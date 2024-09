Diese NÖ-Vereine brauchen jetzt Ihre Unterstützung

Karitative Projekte in der Region

Auch die „Freunde der Herrieder Straße in Melk“ engagieren sich weiter. Gemeinsam organisiert man ein buntes Straßenfest in der Stadt. Rund 1000 Besucher können dabei jedes Jahr begrüßt werden. Der Erlös der Veranstaltung geht an karitative Projekte in der Region – auch für Kinder werden Geschenke organisiert. „Sie sind das ganze Jahr über bei vielen Aktionen dabei und sorgen für Zusammenhalt und Geselligkeit“, heißt es.