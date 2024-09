Weder Verbote noch Regeln – alles ist erlaubt!

„Krone“: Was versteht man unter intuitivem Essen?

Dr. Marina Hornsteiner: Beim intuitiven Essen gibt es keine Verbote und keine Regeln. Es hat viel mit Achtsamkeit, Körpergefühl und Bauchgefühl zu tun. Das ist etwas, was in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen verloren gegangen ist – durch das vorherrschende Überangebot an Essen. Und auch durch Werbung, etc.