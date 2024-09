Aber subito!

Ich ging in den Keller, schaltete den Brenner ein. Der rumpelte und schluckte kurz, dann las ich auf dem Display: „Fehler 133: Brennerstörung“. Mehrfach drückte ich die Entstörungstaste, aber der Brenner lief nicht an. „Ich halte es in diesem eiskalten Haus nicht aus“, jammerte meine Frau. Also telefonierte ich mit dem Heizungstechniker, wartete eine Viertelstunde, bis endlich jemand das Band mit „Love Is All You Need“, gespielt auf einer synthetischen Orgel, unterbrach und sich mit einer menschlich klingenden Stimme meldete.