Benkos Signa-Strudel reißt nun Schweizer Bank mit

Diskretion selbst in der Krise

Und selbst in der Krise üben sich Schweizer Geldinstitute in Diskretion: Offiziell heißt es, man sei durch „die fehlende kritische Größe der Privatbank sowie mangelnde anorganische Wachstumschancen“ in die Pleite geschlittert. Lediglich im Geschäftsbericht für das vergangene Jahr heißt es: „Der Verlust ist maßgeblich auf die Bildung einer Wertberichtigung für eine gefährdete Forderung in der Höhe von 16,98 Millionen Franken zurückzuführen.“