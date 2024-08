Hier verschläft Alfred Gusenbauer Signa-Sitzungen

Fliegender Wechsel in die Signa

Gusenbauer hatte bereits im Dezember 2008, nur zwei Wochen nach seinem Aus im Kanzleramt, einen unterschriftsreifen Vertrag mit Benkos Signa Holding in der Tasche, der ihm ab Februar 2009 eine jährliche Basisvergütung von in etwa einem Kanzlergehalt (280.000 Euro) garantieren sollte. Exklusive Bonuszahlungen. Für eine Woche Arbeit pro Monat.