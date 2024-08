Nächste dreistellige Millionenpleite bei Signa

Konkret wurde ein Konkursantrag eingebracht: In der Aktiva finden sich mit 12,7 Millionen Euro damit weitaus weniger Mittel als in der Passiva, teilten der Kreditschutzverein von 1870 (KSV) und Creditreform am Freitag mit. Eine Fortführung der Gesellschaft ist nach Einschätzung der Geschäftsführung voraussichtlich nicht möglich, teilte der KSV mit.