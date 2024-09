Abgerutschte Weinstraße: Land klagt Promi-Winzer

Der Ursprung des Konflikts wurzelt im Jahr 2019: Damals sorgte eine Waldrodung am Graßnitzberg für Aufsehen in der Region. Dass dem südsteirischen Promi-Winzer Manfred Tement erlaubt wurde, auf einer steilen Fläche einen neuen Weingarten zu errichten, gefiel nicht jedem. Von Beginn an formulierten vorwiegend ältere Bewohner ihre Bedenken, da der Wald nach deren Meinung gerade an dieser Stelle eine wichtige Schutzfunktion hätte.