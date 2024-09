„Koksnase“ an Grenze erwischt: zu Fuß weiter

Am Donnerstag um 17.40 Uhr führte eine Polizeistreife (AGM) Grenzkontrollen beim Grenzübergang in Weigetschlag auf der B126 durch. Dabei wurde ein PKW, der aus Tschechien kam und in Fahrtrichtung Bad Leonfelden unterwegs war, angehalten. Im Zuge der Kontrolle wies der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck den Beamten seinen Führerschein vor.



Seit August abgelaufen

Es konnte festgestellt werden, dass alle Lenkberechtigungen bereits seit Ende August 2024 abgelaufen waren. Der Lenker gab an, dass ihm der Führerschein in der Weihnachtszeit 2023 wegen Suchtmittelkonsums abgenommen wurde. Er durfte ihn aber noch befristet benutzen.