„Mein Traum von den USA wurde endlich wahr!“

Ähnliches widerfuhr der Autorin und leidenschaftlichen Surferin: „Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung meines Romans flogen meine Tochter und ich nach San Diego. Ich traf meinen jetzigen Ehemann Alton Wilson zum ersten Mal. Wir lernten uns auf einer Datingplattform kennen und lieben.“ Eine Hürde gab es noch: Ihr Gatte lebte in Las Vegas. „Als Sergeant bei der US Air Force wurde er nach San Diego versetzt, und damit zogen wir mit Sack und Pack in die Stadt meiner Träume“, so die gelernte Masseurin.