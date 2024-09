Luna Rossa folgt Britannia ins Finale

Luna Rossa wird beim Louis Vuitton Cup der Segler gegen Britannia darum kämpfen, Titelverteidiger Team New Zealand im Kampf um den America‘s Cup herauszufordern. Einen Tag, nachdem sich die Briten gegen Alinghi Red Bull (5:2) durchgesetzt hatten, zogen die Italiener am Donnerstag vor Barcelona mit einem Sieg in der achten Regatta gegen das US-Syndikat American Magic ins Finale der Herausforderer ein.