Bewegende Botschaft an Opfer der Flutkatastrophe

Enge Verbindungen

König Charles betonte die enge Verbindung vieler Menschen im Vereinigten Königreich zu dieser Region und sprach all jenen, die Angehörige, ihre Häuser oder ihre Existenzgrundlage verloren haben, sein tiefstes Beileid aus. „Gemeinsam mit ihnen sprechen meine Frau und ich all jenen, die auf so tragische Weise ihre Angehörigen, ihre Häuser und ihre Lebensgrundlage verloren haben, unser tiefstes und herzlichstes Beileid aus,“ so der König.