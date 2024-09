SPÖ-Granden wollen Ende der „sieben mageren Jahre“

Um die heimische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, müsse man die Konjunktur anzukurbeln, Teuerung und Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen, so Matznetter. Für die Umsetzung schlägt der Politiker etwa eine Bildungsoffensive und einen Industriefonds vor. Auch Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedürften mehr Unterstützung.