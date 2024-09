SPÖ verschärft Gangart: „Raus mit Straftätern!“

Über Schlepper in der Haft Einreiseverbot verhängt

„Tatsächlich wurde der verdächtige Syrer im April 2018 als Schlepper in Österreich festgenommen. Nach einem Jahr in Haft ist er durch die Justiz entlassen worden“, stellt das Innenministerium klar. K. habe bereits zum Tatzeitpunkt 2018 über einen Schutzstatus in Deutschland verfügt. „In Österreich wurde kein Asylantrag gestellt“, heißt es. Ein Einreiseverbot sei während der Haft im Dezember 2018 erlassen worden. Nach der Freiheitsstrafe sei K. in Österreich nicht mehr in Erscheinung getreten, wird offiziell mitgeteilt.