SPÖ will Zuschuss zu Buskosten – Tirol als Vorbild

„Wir möchten in Salzburg für Mindestsicherungsempfänger ein soziales Schulticket wie in Tirol. Dort übernimmt das Land 80 von 99 Euro Ticketkosten“, schildert die Sozialsprecherin. Die Förderung sei treffsicher, argumentiert sie. Das Geld gibt es in Form eines Gutscheins, der nur für die Schülerfreikarte verwendet werden kann. „Es sind die vielen kleinen Kosten im Schuljahr, die zusammen für ärmere Familien eine große Hürde darstellen“, meint Brandauer. Kinder könnten dann auch bei Schulausflügen ohne Extrakosten für den Bus dabei sein.