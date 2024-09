Reparatur statt Müll: Staunen über altes Handwerk

Kinder sind um Museum im Lavanthaus richtig, Bergbauinteressierte im Museum in Bad Bleiberg. Die Leonhardikirche von Bad St. Leonhard, die NS-Gedenkstätte in Greifenburg, das Sensenmuseum in Himmelberg (15 Uhr), das Freilichtmuseum in Maria Saal und das Steinhaus in Steindorf freuen sich ebenfalls über Besucher am Tag des Denkmals, am Sonntag (29. September) – bei freiem Eintritt. Programmdetails: https://tagdesdenkmals.at/programm?bundesland=K%C3%A4rnten&q=