Eichhörnchen sorgten in Zug für Chaos und „Terror“

Zwei Eichhörnchen sorgten in einem Zug von Reading zum Flughafen Gatwick (London) für großes Chaos. Sie griffen Passagiere an, Menschen flüchteten in andere Abteile, Verbindungstüren mussten versperrt werden. Schließlich wurden die Schwarzfahrer mit Besen und Nüssen aus dem Zug „gekehrt“.